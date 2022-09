Icardi reste un boulet pour le PSG



Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero’nun geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint-Germain Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/dERvvq97o0

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 7, 2022

Le PSG vient de céder le dernier de ses indésirables.L’Argentin ne sera plus dans les pattes de Christophe Galtier. Néanmoins, ce n’est pas pour autant que le club francilien est totalement débarrassé de lui.Paris va continuer à payer 60% du salaire d’Icardi. Sachant que ce dernier touche 600000€ par mois, c’est donc environ 400000€ que les dirigeants parisiens vont donc continuer à devoir débourser mensuellement pour cet élément alors que ce dernier ne fait même plus partie de leur effectif.Et il n’est pas sûr non plus que ce prêt soit à même d’améliorer la relation entre Luis Campos et Antero Henrique. Ce mercredi soir, Galatasaray a publié un communiqué afin de confirmer des "négociations officielles" avec le PSG concernant le "transfert temporaire du footballeur professionnel Mauro Emanuel Icardi Rivero".Icardi n’a pas disputé la moindre rencontre cette saison avec le PSG.Durant la campagne écoulée, il a participé à 30 rencontres, toutes compétitions confondues, mais seulement 13 comme titulaire. Et il n’a marqué que cinq petits buts.