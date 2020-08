Soucieux de renforcer son secteur offensif après avoir recruté en défense et en milieu de terrain, l’Olympique de Marseille songerait à l’international néerlandais Ryan Babel. C’est ce que révèle ce vendredi le quotidien turc Milliyet. Âgé de 33 ans, ce dernier appartient au club de Galatasaray Istanbul, mais les Sang et Or ne comptent pas sur lui. Après l’avoir récupéré suite à son prêt d’une demi-saison à l’Ajax, ils chercheraient à s’en débarrasser en raison notamment de son important salaire (2.5 millions d’euros par an).

Babel, un atout pour la C1

Les Phocéens pourraient ainsi sauter sur l’occasion et s’attacher les services d’un joueur, certes, vieillissant mais qui a aussi des qualités, ainsi qu’un énorme vécu sur la scène continentale (88 matches européens à son compteur). Et ce n’est pas sans importance au moment où le club s’apprête à retrouver la prestigieuse Ligue des Champions. L’OM s’apprêterait à formuler une offre pour le recrutement de l’ancien joueur de Liverpool. Selon le site transfermarkt, la valeur de ce dernier se situerait autour de 2M€ seulement.



Avec Babel, André Villas-Boas disposerait d’une solution supplémentaire aux avant-postes. En parallèle de cette piste, le technicien portugais viserait également le Mexicain Juan Macias (Chivas), si l’on se fie à ce que rapporte le quotidien espagnol AS.