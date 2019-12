Mesut Ozil proche de quitter Arsenal

Après six ans et demi de bons et loyaux services, Mesut Ozil se dirigerait vers la sortie du côté d’Arsenal. Les jours de l’ex-international allemand du côté de l’Emirates Stadium seraient comptés si l’on en croit ce que rapporte le média turc Fotomac ce vendredi. Cette source révèle, en outre, un très sérieux intérêt du Fenerbahçe envers le champion du monde 2014. Arsenal ne devrait pas retenir Ozil

Ce n’est pas la première fois qu’Ozil est associé à un retour dans son pays d’origine. Les cadors de la Süper Lig l’ont souvent dragué par le passé, mais sans réussir à l’enrôler. Cette fois, il pourrait en être différemment, car le contexte est plus propice à un transfert. À Arsenal, il n’est plus vraiment en odeur de sainteté. De plus, ses récentes prises de position politiques ont provoqué une polémique dont le club se serait bien passé en cette situation de crise sportive.



A 31 ans, et même si son contrat court jusqu’en 2021, Ozil serait donc « très proche » d’une première expérience en Turquie. Si le divorce avec Arsenal est consommé, il dira probablement adieu au très haut niveau européen, lui qui n’a joué que dans les championnats majeurs depuis ses débuts en professionnel. Rien qu’à Arsenal, qu’il a rejoint en provenance du Real Madrid, il est apparu 240 fois et marqué 42 buts. Malgré ces statistiques, sa relation avec l’équipe londonienne et ses supporters a cependant toujours été contrastée. Et ce n’est pas une surprise si l’aventure se termine en eau de boudin.