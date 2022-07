Avec seulement deux arrivées au compteur (Samuel Gigot et Isaak Touré), l'Olympique de Marseille débute très timidement sa séquence de mercato estival 2022. S'il reste encore beaucoup de temps à Pablo Longoria et à ses recruteurs pour trouver des solutions, les débuts ne sont guère encourageants et les différentes pistes évoquées jusque-là ne donnent rien. Celle menant à Abdülkadir Ömür en fait partie.



Le milieu de terrain du club turc de Trabzonspor était pourtant une cible privilégiée du nouveau coach marseillais Igor Tudor, comme le souligne Sabah. Le média turc indique que l'OM était prêt à miser gros sur l'homme de vingt-trois ans pour lequel son club demande douze millions d'euros. Mais l'arrivée d'un concurrent devrait changer la donne.

Grillé par la Louve

Très actif, l'AS Rome multiplie les pistes et Abdülkadir Ömür lui a aussi tapé dans l’œil. Le joueur est d'ailleurs particulièrement attiré par l'équipe de José Mourinho qu'il se voit déjà rejoindre. Le média turc assure par ailleurs qu'il n'a aucune envie d'aller à Marseille. Pablo Longoria en est quitte pour trouver une autre option pour renforcer son milieu de terrain.