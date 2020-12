Après quatre ans d'errance et de prêts en Europe, Jesé a définitivement quitté le Paris-Saint-Germain. L'attaquant espagnol a mis un terme à son contrat avec le club de la capitale. Et si son manque de condition physique alerte les observateurs, il faut croire que l'ancien joueur du Real Madrid conserve une cote intéressante sur le marché des transferts.

Cap sur la Turquie pour Jesé ?

Selon les informations de plusieurs médias turcs, dont Fotomaç, Jesé serait proche de s'engager avec Fenerbahçe. Le club d'Istanbul est en quête d'un renfort dans le secteur offensif, et serait prêt à miser sur un rebond de l'attaquant espagnol. Ce n'est pas la première fois que Fenerbahçe s'intéresse à Jesé. L'affaire pourrait être finalisée dans les jours qui viennent...