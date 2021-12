Medhi Benatia raccroche (officiel)

Medhi Benatia raccroche les crampons. Après quinze années sur les terrains et un dernier passage à Karagümrük en Süper Lig turque, le défenseur international marocain (34 ans, 58 sélections) a décidé de tourner la page de sa carrière de footballeur, riche de nombreux succès et trophées, à commencer par ses deux titres en Bundesliga et ses trois scudettos. « Après plus de 15 années de « bons et loyaux services » pour le football, ayant joué les compétitions les plus prestigieuses, j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière ! », annonce Medhi Benatia sur son compte Instagram. « Au travers de mon parcours j’ai rencontré des gens formidables qui m’ont permis de me construire, c’est pourquoi je tiens à rendre hommage à tous les clubs dans lesquels je suis passé : l’OM, Lorient, Tours, Clermont, l’Udinese, la Roma, le Bayern Munich, la Juventus Turin, Duhail, Karagumruk. »

Lui qui avait déjà annoncé sa retraite internationale après la Coupe du monde 2018 n'oublie pas les Lions de l'Atlas. « Ce métier, m’a aussi permis de défendre et de représenter mon pays, le Maroc, avec qui j’ai vécu des moments inoubliables, les différentes CAN mais notamment la Coupe du monde 2018 », rappelle le désormais ex-défenseur, qui n'en dit pas davantage à ce stade sur sa reconversion future. « On dit que la fin d’une chose est toujours le commencement d’une autre… Alors je vous dis à bientôt avec toujours comme ligne directrice le travail et la passion. »