Il faudra encore patienter pour voir Marseille débloquer son compteur de victoires sur la scène européenne. Les amoureux du club phocéen espèrent simplement qu'il n'auront pas à attendre aussi longtemps que la saison passée... L'occasion était pourtant idéale, ce jeudi, dans cette affiche bouillonnante contre Galatasaray. Mais les hommes de Jorge Sampaoli ont encore manqué de réalisme dans le dernier geste pour espérer mieux qu'un partage des points.

L'OM manque le coche

En réalité, l'OM aurait pu et dû marquer avec un zeste de chance en plus, aussi. C'est un paramètre à énumérer. Car ce sont bien les Marseillais qui se sont procurés les opportunités les plus nettes dans ce match, notamment sous l'impulsion d'Ünder, qui avait bien choisi son soir contre le club d'Istanbul. Le virevoltant ailier truc a vu Van Aanholt détourner le ballon sur la barre suite à l'un de ses coups-francs (9e). Il a aussi vu Muslera s'interposer sur une frappe splendide avant la mi-temps (35e). Puis il a vu Van Aanholt, encore lui, sauver cette fois-ci le ballon sur sa ligne sur une énième tentative (71e).



Entre temps, Saliba avait lui aussi touché du bois sur un puissant coup de boule suite à un corner bien botté par Payet (60e), tandis que le jeune Dieng avait vu le cadre se dérober sur une autre action chaude (51e). Au rayon négatif, Marseille a bien concédé quelques situations - Lopez a fait le job face à Aktürkoglu (45e+9) et la frustration a gagné du terrain lorsque la VAR a fait annuler un penalty initialement sifflé par M. Raczkowski (75e). Mais le point noir de la soirée restera évidemment l'interruption de ce match en fin de première période, suite à des jets de projectile émanant du parcage des supporters de Galatasaray. Arrêtée 6 minutes, la rencontre a pu reprendre. Elle ne s'est jamais débloquée.