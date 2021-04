Le Besiktas reprend les rênes d'Istanbul

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇹🇷 #SüperLig

Peut-être plus encore qu'ailleurs, la tristesse du huis clos est terrible en Turquie. Notamment du côté du Besiktas, avec son fameux groupe Carsi. Le stade Vodafone, superbement placé sur la rive européenne du Bosphore, sonne creux, mais c'est bien le Besiktas qui s'en sort le mieux en cette saison malheureusement si spéciale - avec respectivementsur ses grands rivaux du Fenerbahçe et du Galatasaray, à huit journées de la fin (et également un match en retard par rapport au Fenerbahçe). En cas denational, le Besiktas se rapprocherait, éliminé aussi il y a quatre ans par l'OL aux tirs au but - à domicile - en quarts de finale de Ligue Europa, le club reste le plus régulier de la ville ces dernières années. C'est en effet la, s'accrochant au podium l'an dernier pendant que ses deux ennemis historiques finissaient hors du top 5 (le Galatasaray sixième, le Fenerbahçe septième). Burak Yilmaz, parti à Lille cet été, avait terminé meilleur buteur du club avec onze réalisations. Et au côté de Vincent Aboubakar (quinze buts, deuxième meilleur réalisateur du championnat) ou Georges-Kevin Nkoudou, un autre ancien de Ligue 1, Rachid Ghezzal, s'épanouit aussi au Besiktas.L'ancien Lyonnais, qui était de la qualification des Gones il y a quatre ans, régale avec. Ce qui le place largement en tête du championnat et pourrait mettre fin à l'hégémonie d'Edin Visca, meilleur passeur de Süperlig avec le Basaksehir ces trois dernières années (avec quinze, quatorze puis douze offrandes). Comme il vient de nous l'annoncer il y a quelques jours, il rêve du doublé et aimerait être transféré définitivement, lui qui est prêté par Leicester sans option d'achat. Avec la Ligue des Champions en perspective, le Besiktas ayant atteint les huitièmes de finale pour sa dernière participation en 2018. Sorti en tête du groupe de Monaco, Porto et Leipzig, c'est le Bayern qui l'avait ensuite éliminé.