Italie : Balotelli prêt à revenir en sélection

On l’a oublié mais oui, il joue encore ! Passé par l’Olympique de Marseille durant cinq mois dans la deuxième partie de la saison 2018-2019, Mario Balotelli a ensuite évolué sous les couleurs de Brescia et de Monza sans vraiment briller. Puis l’enfant terrible du football italien a pris la direction de la Turquie. Depuis l’été dernier, l’attaquant transalpin évolue à l’Adana Demirspor. Une formation classée 10eme du championnat truc après douze journées, à 14 longueurs du leader Trabzonspor.

Balotelli : « Ce serait un rêve »

Désormais âgé de 31 ans, Balotelli a retrouvé des couleurs dans un nouveau championnat en inscrivant 5 buts. L’ancien du Milan et de l’Inter a également délivré deux passes décisives. Il se verrait bien dès lors retrouver la sélection italienne. Une équipe où sa dernière apparition remonte à plus de trois ans. C’était en septembre 2018 lors d’une rencontre de Ligue des Nations contre la Pologne (1-) qu’il avait quittée la tête basse après 62 minutes décevantes.





Balotelli (36 sélections, 14 buts) est prêt à retrouver la Nazionale, championne d’Europe l’été dernier mais en mal d’avant-centre. « Je me sens bien. Je me sens prêt à revenir en équipe nationale, a dit l’attaquant sur la chaîne Twitch d'Ocw Sports selon des propos rapportés par La Gazzetta dello Sport. Ce serait un rêve. Je quitterais la Turquie à pied maintenant si je savais que je serais dans l'équipe italienne en mars. »

« Je ne suis pas si loin de mon top, je dois juste travailler »

Il faut dire aussi que Balotelli entretient une relation « ouverte et excellente », selon ses mots, avec le sélectionneur Roberto Mancini qui l’a connu à l’Inter. « Il m'a dit ce qu'il attendait de moi pour que je puisse revenir en équipe nationale, a confié l’attaquant italien. Et je vais le faire. Ai-je eu des nouvelles de lui récemment ? Oui. Mancini ne m'a pas encore appelé car il connaît mon potentiel et je ne suis pas encore à ce niveau. Maintenant, j'ai jusqu'en mars pour arriver au sommet de ma forme. Je ne suis pas là pour me plaindre de ne pas être convoqué. Je ne suis pas si loin de mon top, je dois juste travailler. » Deuxième de son groupe de qualifications à la Coupe du Monde 2022 derrière la Serbie, l’Italie disputera en mars prochain les barrages pour tenter de décrocher son billet pour le Mondial au Qatar. Avec Balotelli ?