Istanbul Basaksehir, plus dure est la chute

Sept matchs sans victoire de fin novembre à début janvier, encore la pire série en cours de Süper Lig derrière Gençlerbirligi avec quatre matchs sans succès (cinq défaites de rang pour Gençlerbirligi...), une quinzième place à quatre points du premier relégable : le Basaksehir, champion de Turquie en titre, connaît des lendemains qui déchantent sacrément. L'énorme et malheureuse médiatisation du déplacement à Paris, il y a un peu moins de deux mois, à cause des paroles racistes du quatrième arbitre à l'endroit de l'entraîneur adjoint Achille Webo, n'ont pas aidé.



Incapable de se remettre la tête à l'endroit, le (très) jeune club de la capitale a changé d'entraîneur vendredi, se séparant d'Okan Buruk, qui avait donc fait la saison dernière du Basaksehir le sixième champion turc de l'histoire. Alors qu'Aykut Kocaman était annoncé en remplacement, le club d'Istanbul prenait 5-1 à domicile contre Hatayspor le lendemain ! Heureusement pour lui, le nouveau coach n'avait pas encore pris ses fonctions, puisqu'il démarre chez le Galatasaray. Quitte à se jeter dans le grand bain, autant y aller franchement...

"C'est une période difficile, de par notre classement et toutes nos blessures, nous avons encore dix joueurs touchés, regrette le président Göksel Gümüsdag sur le site du club. Nous traversons une période de malchance, mais nous allons ramener le Basaksehir au sommet du championnat, là où il mérite d'être. L'expérience et les connaissances de Kocaman l'ont mené jusqu'à nous, il sait comment gagner des trophées."



Gümüsdag met l'accent sur son approche scientifique : "Il est l'un des rares managers en Europe à utiliser l'intelligence artificielle et la technologie, ça va nous amener de la valeur ajoutée." Ancien attaquant à succès du Fenerbahçe dans les années 90, il a été champion sur le banc du même club en 2011. Demba Ba ou Enzo Crivelli, qui eux ne sont pas blessés (au contraire de Nacer Chadli ou Rafael, l'ancien Lyonnais), étrennent donc leur nouvelle collaboration dès mardi.





