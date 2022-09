Juan Mata, vainqueur de la Coupe du monde avec l'Espagne, est actuellement un joueur libre après son départ des Red Devils en juillet dernier. Selon Fabrizio Romano, Mata est en route pour Istanbul, où il va signer un contrat d'un an avec Galatasaray. Les fans de Valence avaient réclamé le retour de l'un de leurs fils prodigues, onze ans après son départ de Mestalla, en vain donc.

Un retour en Liga dans le futur ?

Le rôle de Mata à Manchester United s'est progressivement estompé au fil des ans, n'apparaissant que 12 fois la saison dernière pour quatre titularisations. Et, en raison de son manque d'action, les clubs ont peut-être hésité à l'engager sans avoir la preuve évidente qu'il peut encore performer comme il le faisait auparavant. A 34 ans, Mata est certainement au crépuscule de sa carrière. Un éventuel retour en Espagne à la manière de David Silva devra attendre au moins un an de plus.