Fenerbahçe : Luiz Gustavo, un sultan à Istanbul

🇹🇷 #SüperLig

🥊 Luiz Gustavo expulsé après une énorme faute sur Halil Akbunar !

💥 Un gros tacle les deux pieds en avant ! pic.twitter.com/AkspEdDiI8

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 30, 2019

Un but bourré de souvenirs...



[⚽️ VIDÉO BUT] 🇹🇷 #Superlig

💥 Luiz Gustavo fait parler la poudre d'une superbe frappe limpide !

👉 L'ex-Marseillais marque son 2ème but de la saisonhttps://t.co/Fnkm8W1Xa9

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 6, 2019

Débuts discrets pour Luiz Gustavo. Après deux saisons du côté de Marseille, le Brésilien a choisi de quitter le sud de la France cet été pour relever un nouveau défi en rejoignant la Turquie, du côté de Fenerbahçe. Malgré sa signature tardive, à savoir le 2 septembre dernier, le natif de Pindamonhangaba a été rapidement lancé dans le grand bain de la Süper Lig par Ersun Yanal, son nouvel entraîneur, avec les « Kanaryalar. » Depuis, l’ancienne idole du Vélodrome enchaîne avec déjà 12 matchs de championnat disputés en intégralité. Sans être brillant, Gustavo s’est ainsi fait logiquement une place aux côtés d’Emre Belözoglu (39 ans) dans l’entrejeu stambouliote. Intéressant défensivement, l’ancien du Bayern Munich peine encore un peu à s’illustrer de l’autre côté du terrain, et notamment dans la création. Des prestations qui rappellent vaguement ses débuts avec l’OM, où le Brésilien avait mis du temps à retrouver du rythme.« Il rend la ligne de défense de Fenerbahçe plus forte. Une grande partie des supporters de Fener aime Luiz Gustavo. Il est rapidement devenu un membre à part entière de l’équipe. Il n’a pas connu de problème durant sa période d’adaptation. (…) Gustavo est un bon joueur et il peut bien correspondre à ce qu’exige le championnat turc », jugeait Batuhan Özdemir, un journaliste de Fanatik, interrogé au sujet du Brésilien par Foot Mercato. S’il a connu fin novembre son premier carton rouge en Turquie, le milieu de terrain a également fait trembler les filets déjà deux fois. Contre Genclerbirligi, il a même inscrit un but qui ressemble étrangement à celui qu’il avait mis contre le Paris Saint-Germain avec Marseille. Ce dimanche (à 17h00, sur beIN SPORTS 2) au Fenerbahçe Ülker Arena dans le derby contre Besiktas, Luiz Gustavo sera donc forcément attendu dans ce choc de haut de tableau en Süper Lig.