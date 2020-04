Infecté par le coronavirus, Rüstü a fini par quitter l'hôpital d'Istanbul. L'ancien joueur du Barça, désormais remis, a été soutenu par le club catalan durant son combat contre le Covid-19 comme il l'a confié au journal madrilène AS. "Oui, le soutien du club pendant et après la maladie a été un coup de pouce majeur. Carlos Naval et Chemi Teres ont transmis les meilleurs vœux du président et du club. C'est à ces moments que les petits détails sont essentiels et cela ne sera jamais oublié. Je n'oublierai jamais le soutien du Barça pour moi pendant cette période où j'aurais pu mourir aux mains du coronavirus.", a indiqué un Rüstü reconnaissant.

Rüstü vote Xavi pour entraîner le Barça



Ancien coéquipier de Xavi, le portier turc, héros du Mondial 2002 pour sa sélection, verrait bien l'Espagnol reprendre les rênes du Barça : "Je crois qu'il fera un bon entraîneur le jour où il prendra le relais. Quelqu'un qui connaît le club comme lui est essentiel. Luis Enrique a montré ce qui peut être accompli en recrutant d'anciens joueurs. Les deux sont des gagnants naturels et un modèle idéal pour une entreprise aussi grande que celle-ci.", a-t-il analysé.