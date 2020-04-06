Coronavirus : Rüstü Reçber est sorti de l'hôpital

La femme de Rüstü rassurante

L'ancien gardien international turc Rüstü Reçber va mieux. Infecté par le coronavirus, Rüstü a quitté ce lundi l'hôpital d'Istanbul où il était soigné. Plusieurs médias turcs avaient pourtant indiqué ces derniers jours que le recordman de sélections avec la Turquie (120 capes) était dans un état grave.Sur son compte Instagram, son épouse Isil a communiqué la bonne nouvelle. "", s'est réjouie la femme du héros du Mondial 2002 avec la Turquie. Rüstü, 46 ans, avait porté pendant un an le maillot du FC Barcelone (de 2003 à 2004). Il avait raccroché les crampons en 2012.