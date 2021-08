🖋 Jean-Claude Billong est la 4ème recrue du Clermont Foot 63 ! 👊🔴🔵

L'international camerounais vient renforcer la défense auvergnate. 💪

Bienvenue Jean-Claude !



💬 Découvrez sa déclaration 👉 https://t.co/GaML4gGCV6 pic.twitter.com/2LosynB6Pt



— Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) August 17, 2021

se montre également très offensif sur le marché des transferts. Le club auvergnat, coleader du championnat, annonce mardi l', grand voyageur passé par les Etats-Unis (RB New York), le Portugal (Leixões), la Slovénie (Rudar Velenje et NK Maribor) et l'Italie (Benevento, Foggia, Salernitana). Le natif de Mantes-la-Jolie, âgé de 27 ans, s'est engagé pour deux saisons.Un épilogue heureux pour celui qui était prêté la saison dernière à Hatayspor par Benevento : accusé d'avoir levé le pied lors de la déroute face à Besiktas (7-0), le néo-international camerounais (2 sélections). Le très solide et puissant joueur d'1m92 apportera de la concurrence à la charnière centrale Hountondji-Ogier.« C’est, d’autant plus dans l’élite. Je suis très heureux de la confiance que m’accordent le club et le coach Pascal Gastien. Mon premier objectif est d’aider l’équipe tout au long de la saison et de progresser chaque jour avec elle, a déclaré la recrue au site officiel du Clermont Foot 63. Dimanche, c’était la première fois que je venais à Clermont. J’ai vu un public qui a encouragé les joueurs de la première à la dernière minute, et j’ai également été agréablement surpris par la qualité de jeu, fondamentale pour la progression ! »