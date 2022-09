Il est peut-être le footballeur turc le plus connu depuis la retraite de Hakan Sükür. Passé notamment par Galatasaray, l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone, Arda Turan a fièrement représenté son pays sur les terrains de football. Mais après dix-sept ans passés à taper dans un ballon rond, le milieu offensif a décidé qu'il était temps pour lui de vivre une nouvelle aventure et de prendre sa retraite sportive. Il s'en va avec un palmarès bien étoffé.



Durant sa carrière, Arda Turan s'est notamment offert trois titres de champion de Turquie (deux avec Galatasaray et un avec l'Istanbul BB). Du temps de son passage en Liga, le joueur a rempli sa vitrine avec deux coupes d'Espagne (une avec le Barça, une avec l'Atlético). Avec les Colchoneros, il a également soulevé la coupe en Ligue Europa (2012) et a atteint la finale de la Ligue des champions en 2014. Moins flambant sous les couleurs du FC Barcelone, il a tout de même remporté le championnat en 2016 et une Supercoupe d'Espagne la même année.

"C'était dur, mais c'était beau"

Cette retraite sportive a été annoncée par le joueur lui-même sur les réseaux sociaux. Une photo postée sur son compte Instagram, accompagnée de quelques mots, qui résume son aventure de footballeur. "C'était dur, mais c'était beau..."