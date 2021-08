Besiktas pour la passe de deux ?

Besiktas ouvre cette nouvelle saison de Süper Lig ce vendredi soir, chez lui, au Vodafone Park contre Rizespor, dans l'espoir de réitérer la même performance que l'an dernier. Il y a quelques mois, les Aigles Noirs ont été couronnés champions de Turquie lors de la dernière journée, à égalité de points avec Galatasaray (84) mais avec une différence de buts supérieure d'un tout petit but, celui de Rachid Ghezzal, intervenu à la 70eme minute du dernier match. Ce titre, obtenu sous le regard de plusieurs dizaines de supporters, a rendu fou de joie les fans du club, un an après la surprise du sacre de l'Istanbul Basaksehir. Le buteur prolifique de la soirée, l'ancien Lyonnais, prêté par Leicester au BJK, est depuis fortement pressenti pour signer définitivement au club où il a marqué 8 buts en 31 matchs de championnat l'an dernier. Avec Rachid Ghezzal, Valentin Rosier et Georges-Kevin Nkoudou forment un contingent francophone très intéressant. En dehors de Besiktas, son dauphin, Galatasaray est lui aussi attendu au tournant, comme Fenerbahçe, troisième et qui aurait pu remporter le titre il y a quelques mois si les deux clubs précités avaient perdu leur dernier match. Galatasaray a fait le plein de talents en signant Sacha Boey en provenance de Rennes et l'international danois, Victor Nelsson, défenseur central de 22 ans du FC Copenhague. Au sein de son effectif, on trouve des joueurs connus comme le gardien Fernando Muslera, Sofiane Feghouli, Radamel Falcao, Ryan Babel ou encore Arda Turan. Seule épine dans le pied du club, ses problèmes financiers qui l'obligent à faire pression sur certains éléments pour les forcer à partir.

Adana Demirspor, un outsider ?

Sans club depuis décembre 2020, le Portugais Vitor Pereira a retrouvé Fenerbahçe, avec qui il avait réussi à accrocher une belle deuxième place lors de la saison 2015-2016. Cette année, il compte bien se battre à armes égales avec ses autres rivaux et pourra compter sur un certain Mesut Özil dont la première véritable expérience à Istanbul, débutera dans quelques heures. En plus de l'ancien international allemand, l'un des clubs de la capitale a également recruté Mbwana Samatta d'Aston Villa pour 6 millions d'euros et a récupéré Steven Culker, Serdar Dursin, Burak Kapacak et Cagtay Kurukalip pour augmenter la valeur de son effectif. Mais c'est surtout un autre club qui fait l'actualité de la Süper Lig en ce moment : L'Adana Demirspor. Promue cette saison, la petite formation du sud-ouest de la Turquie, à plus de 900 kilomètres de la capitale, a réussi, sous l'impulsion de son riche propriétaire et homme d'affaires, Murat Sancak, un recrutement XXL. Grâce à une belle enveloppe budgétaire, l'Adana Demirspor a enregistré les arrivées de Mario Balotelli, Younès Belhanda, Benjamin Stambouli, Britt Assombalonga et David Akintola. Et les dirigeants ont précisé que le mercato n'était pas terminé pour eux puisque David Luiz pourrait les rejoindre comme Jean-Michaël Seri. Avec des ressources financières très solides mais une alchimie technique et tactique à trouver, la formation de Samet Aybaba pourrait bien être l'une des surprises de cette belle saison à venir.