. Un joueur au sol, sans connaissance, un match interrompu, une ambulance sur la pelouse... On jouait la 70e minute de la(0-0) quand. Transporté à l'hôpital, le latéral gauche international congolais a rapidement repris connaissance mais la cause de son « collapse » demeure inconnue.« Fabrice Nsakala a été transporté immédiatement à l'hôpital. Les premiers rapports ont montré qu'il est en meilleur état et qu'il se porte plutôt bien », a indiqué le club turc dans un communiqué publié dimanche. Sur le compte Twitter du club, on peut voir une photo du joueur de 31 ans souriant sur son lit d'hôpital., y lit-on simplement. La date du retour de l'ancien Troyen à l'entraînement n'a pas été précisée à ce stade. C'est évidemment le soulagement qui l'emporte pour l'heure.