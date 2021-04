Prêté à Besiktas par Leicester, Rachid Ghezzal revit sous le maillot du club stambouliote, à l'image du but splendide inscrit le week-end dernier face à Erzurumspor, au terme d'un slalom dans la défense adverse. Auteur cette saison de 3 réalisations et 14 passes décisives, le milieu offensif formé à l'Olympique Lyonnais redécouvre l'ambition avec son équipe, en tête du championnat avec quatre points d'avance (et un match en moins à disputer) sur le rival local du Fenerbahçe. « On a pour objectifs la Süper Lig et la Coupe de Turquie avec Besiktas. Ce serait formidable si nous remportions les deux trophées », a déclaré Rachid Ghezzal à beIN SPORTS.

Rappelé en équipe nationale algérienne le mois dernier, le joueur de 28 ans se félicite de ce retour en grâce (« C’est grâce à Besiktas que j'ai été convoqué à nouveau en équipe nationale ») mais préfère ne pas se prononcer sur la saison prochaine. « J'ai été prêté à Besiktas sans option d’achat. Nous verrons ce qui se passera. Jusqu'à présent, rien n'a été dit sur mon avenir. » Pour rappel, Rachid Ghezzal est sous contrat avec les Foxes jusqu'au 30 juin 2022. Toutes les options restent donc sur la table pour son avenir.