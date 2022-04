Miralem Pjanic, prêté par Barcelone au club turc jusqu'à la fin de la saison, a rejoint Besiktas l'été dernier. Mais selon un rapport de Sport, le club ne va pas essayer de prolonger le prêt ou de signer Pjanic de manière permanente. Pjanic a manqué deux mois de football à cause d'une blessure et depuis son retour, il a eu du mal à retrouver son rythme. Ceyhun Kazanci, directeur sportif du Besiktas, a informé les médias locaux que Pjanic retournera à Barcelone cet été.

Retour à l'envoyeur pour Pjanic

L'ancien Lyonnais a bien débuté en Turquie mais cette blessure a déraillé sa progression. Son contrat au Camp Nou se termine en 2024, il est donc probable que Barcelone le prête la saison prochaine s'il ne parvient pas à le vendre. Pjanic, 32 ans, a rejoint le FC Barcelone à l'été 2020 en provenance de la Juventus. Au cours de sa carrière, il a également représenté Metz, Lyon et la Roma, et a été sélectionné 103 fois en équipe nationale de Bosnie.