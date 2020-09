Ankaragücü muscle son attaque

Alors que la reprise de la Süper Lig approche à grands pas, Ankaragücü passe la vitesse supérieure sur son recrutement offensif. Sauvé de la relégation sur décision de la Ligue turque, le club 18eme du dernier exercice a annoncé les arrivées en prêt de deux joueurs de Jupiler League. L'ailier gauche international ghanéen de Genk Jonathan Paintsil, auteur d'un but et d'une passe décisive avant l'interruption définitive du championnat en mars dernier, et l'avant-centre international congolais d'Antwerp Jonathan Bolingi (26 ans, 4 buts en 24 matchs la saison passée), ancien de Jomo Cosmos, du TP Mazembe et du Standard de Liège.