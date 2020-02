Adil Rami rebondit au FC Sotchi (officiel)

Depuis le titre mondial acquis avec l'équipe de France en 2018, Adil Rami peine à relancer sa carrière. Mais il ne semble pas avoir l'intention de raccrocher les crampons pour autant. Licencié par l'OM pour faute grave à l'été 2019, le défenseur de 34 ans a vécu six mois très compliqués à Fenerbahçe, où il n'a quasiment pas joué (6 rencontres de Coupe de Turquie et seulement 45 minutes de jeu en championnat). En situation d'échec, le joueur formé à Lille a résilié son contrat avec le club stambouliote et s'est engagé, juste avant la clôture du marché des transferts russe, en faveur du FC Sotchi. Le club situé sur les bords de la mer Noire occupe actuellement la dernière place du classement de la Russian Premier League (RPL) avec quatre points de retard sur le premier non relégable, l'Akhmat Grozny. La durée du contrat signé par l'ancien Sévillan n'a pas été communiquée.