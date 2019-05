Une grosse chute profite à Carapaz et Roglic

La 4e étape du Tour d'Italie a été marquée par une très grosse chute à 7 kilomètres de l'arrivée à Frascati, qui a scindé le peloton en plusieurs morceaux.

Dans une arrivée en bosse, le grimpeur Richard Carapaz (Movistar) s'est imposé devant Caleb Ewan (Lotto-Soudal) et Diego Ulissi (UAE-Team Emirates), mais l'autre vainqueur est le Maillot rose, Primoz Roglic (Jumbo-Visma), qui était le seul favori dans le groupe de tête.

Le grand perdant est en revanche Tom Dumoulin (Sunweb), vainqueur en 2017 et deuxième en 2018, qui est arrivé à plus de 4 minutes et très touché, le genou gauche en sang.