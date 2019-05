Un coéquipier de Gaviria exclu par son équipe

Juan Sebastian Molano ne prendra pas le départ de la 4e étape du Tour d'Italie ce mercredi. Le Colombien, coéquipier et compatriote de Fernando Gaviria, le leader du classement par points, a été mis hors-course par la formation UAE-Team Emirates à l'issue d'un contrôle antidopage interne, qui a révélé des "valeurs anormales".

Molano est provisoirement suspendu par son équipe et subira de nouveaux tests dans les semaines à venir, en collaboration avec l'UCI.

Juan Sebastián Molano of @TeamUAEAbuDhabi will not start in stage 4 of @giroditalia. The team has taken out it's rider after some seemingly unusual physiological results have come back from the team's strict and sophisticated internal monitoring system. #Giro #Giro102 pic.twitter.com/kOhoRU20zo