Tour d'Italie : Soler contraint à l'abandon

Lamentablemente, @solermarc93 abandona el 🇮🇹 #Giro tras su caída en el inicio de la 12ª etapa. Más info, durante el transcurso del día.

We sadly have to confirm Marc Soler will not continue in the @giroditalia following his crash early on stage 12. More info later. pic.twitter.com/5splOMXwwE



Evenepoel perd un coéquipier

Marc Soler ne verra pas l'arrivée du Tour d'Italie. Ce jeudi, l'Espagnol, leader de la formation Movistar, a été contraint à l'abandon. En effet, le cycliste a mis définitivement pied à terre, en pleine douzième étape, après avoir notamment été victime d'une lourde chute dans les tous premiers kilomètres parcourus.Mais c'en était trop pour lui et il a préféré arrêter les frais. A ce moment-là, le peloton était déjà bien loin devant lui. Au départ de ce Giro, l'Espagnol faisait partie des outsiders à la victoire finale. D'ailleurs, avant le départ de cette nouvelle étape, il restait plutôt bien placé au niveau du classement général, avec une onzième place, à 3'19'' du porteur du maillot rose, à savoir le Colombien Egan Bernal, pensionnaire de la formation INEOS Grenadiers. Son abandon a été officialisé par sa formation Movistar elle-même, via son compte Twitter officiel.D'autres abandons sont aussi à signaler. Également lourdement tombé au début de cette fameuse douzième étape, l'Italien Alessandro De Marchi, aujourd'hui âgé de 35 ans et pensionnaire de la formation Israel Start-Up Nation, a dû se retirer et ne pourra donc pas terminer le cinquième Tour d'Italie de sa carrière.de la prestigieuse épreuve de cyclisme, mais il était bel et bien conscient. Une ambulance l'a ensuite emmené vers l'hôpital le plus proche. Autres coureurs à avoir mis pied à terre, Alex Dowsett (Israel Start-Up Nation), qui souffre de l'estomac, ou bien encore Gino Mäder (Bahrain-Victorious), vainqueur de la sixième étape mais tombé ce mercredi. Enfin, Remco Evenepoel perd un coéquipier, à savoir Fausto Masnada, qui souffre d'une tendinite à un genou.