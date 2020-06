Tour d’Italie : Sagan sera là

Le mois de mai 2020 devait être une grande étape dans la carrière de Peter Sagan, avec sa toute première participation au Tour d’Italie, quelques mois après avoir fêté ses 30 ans. Mais la pandémie de coronavirus est venue tout remettre en cause, le Giro a été reporté au mois d’octobre et l’Union cycliste internationale a placé certaines grandes Classiques pendant le Tour d’Italie.

En effet, alors que le Tour d’Italie se déroulera du 3 au 25 octobre, Gand-Wevelgem aura lieu le 11 octobre, le Tour des Flandres le 18 et Paris-Roubaix le 25. Le coureur slovaque devait donc faire un choix entre son tout premier Giro et ces trois Classiques qu’il aime tant (il a gagné Gand-Wevelgem en 2013, 2016 et 2018, le Tour des Flandres en 2016 et Paris-Roubaix en 2018).

Et son choix a été dévoilé ce mardi par le manager de son équipe Bora-Hansgrohe, lors d’une visio-conférence. « J'ai donné ma parole au Giro que Peter y participerait et Peter l'a également fait. C'est notre façon de travailler, notre style, nous respectons toujours nos accords », a déclaré Ralph Denk.

Trois courses en Italie avant le Tour de France

En plus du Giro, Peter Sagan participera également au Tour de France (29 août – 20 septembre), où il visera un huitième maillot vert. Il reprendra la saison dès le 1er août, jour de la reprise de la saison World Tour, avec les Strade Bianche, puis prendra part à Milan-Turin le 5 août et Milan – San Remo le 8 août.