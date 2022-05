Tour d'Italie - Quick-Step Alpha Vinyl : Cavendish sera au départ pour la première fois depuis 2013

Charming medieval towns, dantesque climbs, hectic sprints, fierce battles, amazing fans, and to top it off, eight hungry wolves!@giroditalia, here we come! pic.twitter.com/Mai0KDFSJ4

Cavendish a accumulé les victoires d'étapes

La composition de l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl

Le voilà de retour. A partir de ce vendredi (et jusqu'au dimanche 29 mai prochain) aura lieu l'édition 2022 du Tour d'Italie. Depuis quelques jours désormais, ces différentes équipes conviées à ce prestigieux événement dévoilent petit à petit leur composition. Ce lundi, cela a ainsi notamment été le tour de la formation cycliste belge Quick-Step Alpha Vinyl. Parmi les huit heureux élus, on retrouve le Britannique Mark Cavendish.. Lors de chacune de ses cinq précédentes participations, le cycliste n'est jamais reparti bredouille. En 2008, il avait alors terminé 132eme au classement général, avec des victoires lors des 4eme et 13eme étapes.En 2009, Cavendish n'avait pas pris le départ de la 14eme étape, mais il avait remporté le contre-la-montre par équipes de la première étape, ainsi que les 9eme, 11eme et 13eme étapes, tout en ayant également porté le maillot rose pendant deux jours. En 2011, le Britannique, qui, cette fois, n'avait pas pris le départ de la 13eme étape, avait porté le maillot rose un jour et s'était imposé lors du contre-la-montre de la 1ere étape et lors des 10eme et 12eme étapes.Enfin, en 2013, Mark Cavendish avait porté le maillot rose pendant un jour. 127eme du classement général, le Britannique avait également remporté cinq étapes (1ere, 6eme, 12eme, 13eme et 21eme) ainsi que trois classements (points, Azzurri d'Italia et combativité).Mark Cavendish (GBR), Davide Ballerini (ITA), James Knox (GBR), Michael Morkov (DAN), Mauro Schmid (SUI), Pieter Serry (BEL), Bert Van Lerberghe (BEL), Mauri Vansevenant (BEL).