Tour d'Italie / Martin : « L'objectif est de sortir de Hongrie avec le moins de débours possible »

Il espérait certainement mieux, en guise d'entrée en matière. Depuis ce vendredi, le Français Guillaume Martin, pensionnaire de la formation Cofidis, participe au premier Tour d'Italie de sa carrière. Lors de cette première étape, l'arrivée, jugée du côté de Visegrad, n'était pas vraiment le terrain de prédilection du Normand, dans la mesure où les cinq derniers kilomètres prévus au menu étaient surtout réservés aux sprinteurs-puncheurs, destinés à se disputer la victoire finale. Et c'est bel et bien ce qu'il s'est passé, puisque la victoire est revenue au Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), qui s'est imposé au sprint. De son côté, dans ce fameux final, Martin a été pris dans une petite cassure, ce qui lui a ainsi fait déjà perdre quelques petites secondes plus que précieuses par rapport à ses principaux rivaux pour le classement général. Soit douze secondes au total, par rapport à la tête, pour une place de 43eme sur la ligne d'arrivée.

"Une première étape relativement tranquille"

A titre de comparaison, ses principaux rivaux, comme, par exemple, son compatriote Romain Bardet, pensionnaire de la formation DSM, ont terminé à quatre secondes de la tête. A l'arrivée, Guillaume Martin s'est exprimé sur le site internet officiel de son équipe : « Ça a été une première étape relativement tranquille jusqu'à 10km de l'arrivée et puis c'est devenu très nerveux - comme on s'y attendait - à l'approche de la montée finale. On savait qu'il n'y avait pas la règle des 3km donc il fallait être placé pour ne pas avoir de cassure. J'ai dû slalomer entre les chutes et freiner à plusieurs reprises. J'ai dû faire des efforts superflus pour revenir. L'essentiel ce soir c'est de ne pas être tombé. Demain (ndlr : ce samedi), il s’agit d’un chrono qui va être assez court mais très explosif, moins de 10km, une arrivée en bosse. Je vais m'attacher à faire un exercice appliqué et le meilleur temps possible pour sortir de la Hongrie avec le moins de débours possible. »