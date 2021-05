Tour d'Italie : Marczynski, victime de symptômes du Covid-19, a abandonné

No @TMarczynski at the start of stage 9 @giroditalia Tomasz is struggling with post covid neurologic symptoms: headache, insomnia, dizziness and coordination problems. Team doctor Maarten Meirhaeghe decided to pull him out for safety reasons and further examinations.

— Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) May 16, 2021

Aucun cas de coronavirus sur le Giro

Oublié ou presque depuis le début de la 104eme édition du Tour d’Italie, le Covid-19 est la cause d’un premier abandon. Un cas un peu particulier qui concerne le coureur de la formation Lotto-Soudal Tomasz Marczynski, alors 171eme du classement général à la veille de la 9eme étape entre Castel di Sangro et Campo Felice. Ce parcours de 159 km, le Polonais n’en a pas vu la couleur.comme annoncé ce dimanche par l’équipe belge. « Tomasz est aux prises avec des symptômes neurologiques post-Covid :. Le médecin de l'équipe Maarten Meirhaeghe a décidé de le retirer pour des raisons de sécurité et des examens complémentaires », peut-on lire dans cette note.Cet abandon est pris très au sérieux par l’organisation de la course qui avait vu l’an dernier les équipes Jumbo-Visma et Michelton-Scott se retirer en raison de tests positifs au coronavirus. Toutefois,. L’homme de 37 ans, vainqueur de deux étapes sur le Tour d’Espagne 2017, pourrait souffrir d’un Covid long, lui qui a contracté le virus au mois de décembre. « Je suis triste d'abandonner et de quitter mes coéquipiers mais, en même temps, je suis très reconnaissant en mon équipe de me soutenir dans ce moment. J'espère être de retour dans quelques semaines », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. Cette nouvelle vient gâcher un peu plus le second week-end de course de Lotto-Soudal. Le retrait de Tomasz Marczynski survient au lendemain de l’abandon de Caleb Ewan. Vainqueur de deux étapes dans cette édition 2021 et porteur du maillot cyclamen de meilleur sprinteur, l’Australien a jeté l’éponge après avoir été touché à un genou.