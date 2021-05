Tour d'Italie : Le profil de la 6eme étape

Giro d'Italia 2021 nelle #Marche il 13 maggio tappa dalle Grotte di Frasassi ad Ascoli Piceno: arrivo in salita con pendenza del 10% pic.twitter.com/gUg5qtk4kO

— 𝗚𝗶𝘂𝘀𝗲𝗽𝗽𝗲 𝗚𝗮𝗹𝗹𝗶 (@Giuseppe_Galli) May 8, 2021

Une étape tant pour les échappées que pour les leaders

Dernière étape dans la région des Marches mais deuxième arrivée au sommet dans ce Giro, et sûrement la première vraie explication entre leaders. En partant de la fameuse grotte de Frasassi, les coureurs traverseront les Apennins sur 162 kilomètres pour terminer l'étape au sommet de San Giacomo. Cette étape exigeante portera les coureurs vers deux ascensions répertoriées pour finir sur une arrivée au sommet. Le peloton, qui partira de Genga et ses 275m d'altitude, grimpera jusqu'à respectivement 1496m et 1536m d'altitude, et arrivera au sommet des deux cols Forca di Gualdo et Forca di Presta. Ces deux sommets classés en 2eme et 3eme catégorie seront les premières difficultés de haute altitude dans ce Giro, et les coureurs dépasseront pour la première fois les 1400m d'altitude. En plus des cols montagneux, ce seront deux sprints intermédiaires qui ont été placés sur le parcours : à Pieve Torina au 54eme kilomètre et à Ascoli Piceno au 144eme kilomètre.Ce dernier sprint se situera d'ailleurs à seulement 16 kilomètres de l'ascension finale. Un final où les leaders pourront s'expliquer sur une montée de 15 kilomètres avec une moyenne de 6%, qui s'élèvera à 7,6% sur les cinq derniers kilomètres. Tandis qu'une échappée matinale pourrait aller au bout si les équipiers des leaders ne les rattrapent pas dans l'ascension ultime, les leaders devraient s'expliquer ce jeudi, car même si l'étape de creusera sûrement pas d'écarts définitifs, certains pourraient tout de même perdre des précieuses secondes voire des minutes et ainsi tout espoir de remporter le Giro. Les coureurs devraient franchir la ligne entre 17h00 et 17h30, et la pluie pourrait être au rendez-vous sur le parcours, avec une température de 17°C à 20°C.