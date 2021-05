Tour d'Italie : Le profil de la 3eme étape

Deux favoris se détachent

Le peloton continue d'explorer le Piémont, et pour la 3eme étape de ce Giro, les coureurs partiront de la ville de Biella, une des principales cités de la région. La ville-départ est reconnue pour son funiculaire panoramique et sa gastronomie associée au vin du même nom, et les cyclistes devront être en forme s'ils veulent gagner l'étape car un programme chargé les attend. Avant d'arriver à Canale, dans la province de Coni, les ils devront passer par trois cols et deux sprints intermédiaires,Après le départ de Biella, les routes seront plutôt droites et larges, de quoi laisser partir une belle échappée, mais une fois la commune d'Asti dépassée (km 83), la route va s'élever jusqu'au sprint intermédiaire (km 114), au pied du premier col de la journée. Un col de troisième catégorie les attend jusqu'au sommet de Piancarelli pour une ascension de huit kilomètres. Ensuite, viendra la double ascension de la journée, avec deux cols de quatrième catégorie espacés sur dix kilomètres qui pourraient profiter aux échappés à 37 kilomètres de l'arrivée.Quant au final, il est assez difficile, car le parcours emprunte une ascension courte à Occhetti, à 5km de l’arrivée, avant de retrouver un terrain plat jusqu’à Canale. Quatre virages dans le dernier kilomètre amèneront les coureurs vers la ligne d'arrivée.