Ewan attendu au tournant

Si les échappées devraient animer cette étape jusque dans ses tous derniers kilomètres, elle devrait en revanche déboucher sur une arrivée massive, et nul doute que les meilleurs sprinteurs présents dans cette édition auront tout loisir de se disputer la victoire. Avec le scénario classique pour ce genre d'étape. A savoir quelques fuyards qui passeront la course en tête, avant que les équipes de sprinteurs ne se mettent en route et prennent la course en main pour tenter de conduire leurs meilleurs éléments dans le domaine vers la victoire. Une première étape en ligne qui pourrait donc parfaitement convenir à l'Australien Caleb Ewan, sprinteur en chef de la formation Lotto Soudal. Mais Peter Sagan, Fernando Gaviria ou encore Elia Viviani, sur ses terres, ne se gêneront pas s'ils peuvent doucher le petit feu follet australien. Attention également au Néerlandais Dylan Groenewegen, de retour sur un grand tour après sa longue absence et susceptible de jouer les trouble-fête. sous le ciel annoncé partiellement couvert sur le Piémont ce dimanche.

Après le contre-la-montre individuel de samedi, place à la première étape en ligne ce dimanche, avec 179 kilomètres au programme, toujours dans le Piémont. Le peloton partira du Pavillon de chasse de Stupinigi dans la ville de Nichelino pour rejoindre Novara et son château. La première partie de l'étape se déroulera à 245 mètres d'altitude de moyenne, et ce jusqu’à mi-parcours. Les coureurs descendront ensuite jusqu’à Novara lors d'une étape promise à des échappées au long cours. Unique difficulté du jour : le col de Montechiaro d'Asti (4eme catégorie), avec des passages à 5,6% pour les plus durs d'entre eux. S'enchaîneront ensuite en l'espace de 12 kilomètres, deux sprints intermédiaires, le premier à Tricerro au 138eme kilomètre et le second dans la ville de Vercelli, au kilomètre 152. Deux sprints rapprochés qui donneront un avant-goût du sprint final qui pourrait décider du vainqueur de cette 2eme étape.