Tour d'Italie : Le profil de la 21eme étape

Un Italien vainqueur d'étape ?

Le Giro édition 2021 c'est bientôt fini ! Et pour la 21eme et dernière étape, les organisateurs du Tour d'Italie ont décidé de faire partir les coureurs de Senago, pour rejoindre la traditionnelle ville d'arrivée qu'est la capitale de la Lombardie, Milan. D'ailleurs, comme lors de la première journée de ce Giro, la dernière étape est synonyme de contre-la-montre individuel.. En partant du centre-ville de Senago, les coureurs rouleront sur des routes larges et essentiellement rectilignes, jusqu’au premier chronomètre intermédiaire situé au kilomètre 9 de l'étape, à Cascina Battiloca. Ils continueront sur dix kilomètres pour retrouver le second chronomètre intermédiaire, à Sesto San Giovanni, située en périphérie de Milan, puis les coureurs retrouveront des grandes lignes droites jusqu’aux derniers kilomètres avant l’arrivée sur la Piazza Duomo. Des voies de tramway, des ronds-points et du mobilier urbain sont présents régulièrement sur le parcours, attention aux pièges !Les spécialistes du contre-la-montre vont pouvoir jouer leur carte et décrocher une victoire d'étape sur ce Giro. Mais attention, car le grand favori est celui qui sera sur ses terres, et surtout celui qui a déjà gagné le premier contre-la-montre de cette édition : Filippo Ganna.Reste désormais à savoir si le classement général pourra évoluer au terme de ses 30 kilomètres...