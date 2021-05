Tour d'Italie : Le profil de la 15eme étape

Une boucle favorable aux puncheurs

Après avoir grimpé ce samedi après-midi le grand Monte Zoncolan lors de l'une des étapes-reines de ce Giro,, un des pays limitrophes de l'Italie. Au départ de Grado, une île située à une trentaine de kilomètres de la frontière avec la Slovénie, les coureurs vont rejoindre Gorizia, ville située entre les deux pays.Le premier sprint intermédiaire se trouve donc en Italie à Mariano del Friuli au kilomètre 53, avant d'entrer en terre slovène pour grimper pour la première fois de l'étape le Gornje Cerovo.Le premier col, situé au 67eme kilomètre, permettra aux coureurs de repérer le parcours puisqu'ils le franchiront deux autres fois plus tard lors de l'étape.Le peloton effectuera une boucle de trois tours en enchaînant d’autres difficultés sur un circuit d’environ 40km à cheval entre l’Italie et la Slovénie. La dernière ascension de la boucle se fera à 17 kilomètres de l'arrivée.La pluie devrait s’abattre sur les coureurs tout au long de l'étape, une difficulté de plus lors de cette étape italo-slovène.