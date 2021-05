Tour d'Italie : Le profil de la 11eme étape

Asteazkeneko etapa: 11. ETAPA (Perugia-Montalcino) 162km



Biharko atseden eguna igaro ostean, Giro honetako etaparik zailenetakoa izango dute, sterratoko 4 tarte zeharkatu beharko dituztelarik txirrindulariak. Mota honetako azken etapa Giroan, 2010. urtean bizi genuen. pic.twitter.com/VDc49qwdzp

Une lutte féroce pour la victoire d'étape

Après une journée de repos où les organismes auront soufflé, le peloton va se retrouver pour une étape de reprise très exigeante, avec près de 2.500m de dénivelé positif et quatre secteurs non bitumés sur la fin du parcours. Au départ de Pérouse, capitale de l'Ombrie reconnue pour ses remparts, le peloton sera de retour en terre toscane à Montalcino, ville située dans la province de Sienne.Le premier chemin de terre commence à Torrenieri au kilomètre 92, et cela pendant 9,1 kilomètres, avant de reprendre le bitume sur six kilomètres. Ensuite les coureurs entameront le deuxième secteur long de 13,5 kilomètres, comptant le premier sprint intermédiaire du jour, puis escaladeront le Passo del Lume Spento, classé en 3eme catégorie.De retour sur la route, le peloton entamera sa descente jusqu’à Castelnuevo del Abate et aura droit au second sprint intermédiaire, puis au troisième secteur de terre, long de 7,6 kilomètres.Un dernier sommet avant la descente sur Montalcino et son arrivée dans la zone urbaine sur des routes pavées étroites. C'est unLes coureurs arriveront entre 17h00 et 17h26 et la pluie pourrait accompagner le peloton, avec des températures avoisinant les 18 degrés.