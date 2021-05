Tour d'Italie : Le profil de la 10eme étape

Un nouveau porteur du maillot de meilleur sprinteur ?

Ce lundi, dernière étape avant une journée de repos bien méritée pour nos coureurs qui sera programmée ce 18 mai.Les coureurs partiront de l'Aquila, la capitale de la région des Abruzzes, où les organismes ont souffert à travers les montagnes des Apennins, pour quitter le plein centre de l'Italie et s'envoler vers Foligno et la province de Pérouse, dans la région de L'Ombrie. Le peloton s'élancera de L'Aquila (littéralement "l'aigle"), carrefour de la vallée de la rivière Aterno, avec une altitude de 637 mètres pour suivre un dénivelé négatif tout au long de l'étape et se retrouver à seulement 226 mètres d'altitude à Foligno, ville d'arrivée.Les cyclistes encore en lice dans ce Giro commenceront donc la journée avec l'ascension du col non répertorié de Sella di Corno avant d'atteindre Santa Rufina et son sprint intermédiaire au 46eme kilomètre de la course.Les coureurs vont ensuite se sentir comme dans des montagnes russes jusqu'au sommet répertorié à Valico Della Somma, enchaînant les montées et descentes pendant 40 kilomètres.Un parcours idéal pour se reposer après une étape éprouvante la veille, ça sera donc aux sprinteurs ce lundi de se jouer la gagne mais sans Caleb Ewan, double vainqueur d'étape sur cette édition, victime d'une douleur au genou qui l'a contraint d'abandonner., à l'arrivée prévue entre 17h04 et 17h24.