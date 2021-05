Tour d'Italie : Groupama-FDJ compte sur Molard

Quatre coureurs vont découvrir le Giro

L’équipe Groupama-FDJ pour le Giro :

Depuis l’annonce du forfait de Thibaut Pinot, qui souffre toujours du dos depuis sa chute à Nice lors de la première étape du dernier Tour de France, les espoirs de Groupama-FDJ sur le Giro, qui débute ce samedi à Turin, se sont amenuisés, mais l’équipe va tout de même tenter de faire bonne figure sur ce premier Grand Tour de la saisonC’est Rudy Molard (31 ans), pour son deuxième Giro (il avait fini 44eme en 2017) qui aura le statut de coureur protégé.« Sur ce Tour d’Italie, je veux voir une équipe combative, qui va de l’avant et qui prend des risques dans les échappées pour aller jouer des victoires d’étape.Rudy, de par son expérience et le fait qu’il ait déjà porté le maillot de leader sur la Vuelta, aura un statut de coureur protégé. Il va se focaliser sur les étapes qui lui conviennent mais je ne veux pas qu’il délaisse le classement général, je sais qu’il a la capacité de s’accrocher tous les jours. Chaque coureur a énormément à apporter au groupe. Tous auront leur chance. Ça ne sera pas un Giro facile mais nous pouvons vivre de belles choses avec ce groupe », a déclaré Philippe Mauduit, l’un des trois directeurs sportifs de Groupama-FDJ sur ce Giro. Quatre coureurs de l’équipe vont disputer leur tout premier Giro : Matteo Badilatti (28 ans), Antoine Duchesne (29 ans), Romain Seigle (26 ans) et Lars van den Berg (22 ans), pour qui ce sera même le tout premier Grand Tour.Matteo Badilatti (SUI), Antoine Duchesne (CAN), Simon Guglielmi (FRA), Rudy Molard (FRA), Sébastien Reichenbach (SUI), Romain Seigle (FRA), Attila Valter (HON), Lars van der Berg (PBS)