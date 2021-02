Tour d’Italie : Geoghegan Hart ne participera pas cette année

Pas de doublé pour Tao Geoghegan Hart ! Vainqueur surprise du dernier Giro, le coureur britannique de bientôt 26 ans, membre de la formation Ineos, a annoncé dans les colonnes du Daily Telegraph qu’il consacrerait sa saison 2021 au Tour de France et aux Jeux Olympiques de Tokyo. « Choisir entre le Tour et le Giro était une décision difficile. C’était vraiment du 50-50 car les deux sont vraiment excitants. J’adore courir en Italie. J’ai adoré l’expérience du Giro. Et bien sûr, ça aurait été incroyable de revenir là-bas cette année avec le dossard 1. Je comprends la signification de cela. Mais j’ai pensé que je voulais viser quelque chose de nouveau et de différent. Et oui, la plus grand course du monde ! Je pense qu’il n’y avait pas photo », explique le Britannique dans les colonnes du quotidien.

Geoghegan Hart pourra-t-il être leader ?

Mais bien sûr, la question est désormais de savoir s’il sera aligné sur le Tour avec un statut de leader ou un statut d’équipier, au vu de l’impressionnant effectif de la formation britannique. Geraint Thomas et Egan Bernal, les vainqueurs des éditions 2018 et 2019, mais aussi Richard Carapaz, le vainqueur du Giro 2019, et Richie Porte, troisième du Tour 2020, ont de grandes chances d'être au départ de Brest le 26 juin prochain, sauf blessure. « Nous n’avons pas encore eu cette conversation. Mais pour être honnête, ce n’est pas vraiment une conversation qui m’intéresse. A la fin, ce sont les jambes que tu as, probablement pendant le Critérium du Dauphiné en juin, jusqu’à avant le départ, qui vont décider. Je me sens capable de viser le maillot jaune. Je pense que les courses de trois semaines me vont bien physiologiquement. Notamment la dernière semaine. Je ne pense pas que vous me verrez un jour faire quelque chose de très intéressant pendant la première semaine d’un Grand Tour. Le Giro 2020 m’a donné confiance et je rêve de gagner le Tour de France. Après, ce ne sera peut-être pas pour cette année, je n’ai que 25 ans et je n’ai encore jamais fait le Tour », concède le Britannique, qui a participé à deux Giro et deux Vuelta durant sa carrière. Mais Tadej Pogacar a bien réussi à remporter le Tour de France 2020 pour sa première participation, donc tous les rêves sont permis !