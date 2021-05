📽️ Put your feet up and enjoy cycling at its very best!

📽️ Mettetevi comodi e godevi il grande ciclismo!

📽️ Ponte cómodo y disfruta del gran ciclismo!

CYCLISME / GIRO 2021

9eme étape - Castel di Sangro - Campo Felice (158 km) - Dimanche 16 mai 2021

Classement général après 9 étapes (sur 21)