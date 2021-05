Tour d'Italie (E15) : L'étape neutralisée, Buchmann abandonne

Bardet grimpe à la neuvième place

Classement général

Romain Bardet (FRA/DSM) à 4’31’’



Départ chaotique lors de la 15eme étape du Giro ce dimanche à Grado, une île située entre une lagune et la mer Adriatique. Une grosse chute est intervenue seulement trois kilomètres après le départ réel, alors que plusieurs coureurs tentaient de s’échapper. Rapidement, le directeur de course Stefano Allocchio a annoncé la neutralisation de l’étape (même si les échappés n'étaient pas ravis...), le temps de venir en aide aux cyclistes ayant chuté.Buchmann (28 ans) était classé sixième au général dimanche matin, à 2’36 du maillot rose Egan Bernal et à 45 secondes du podium. Le coureur allemand ne montera donc pas sur le premier podium de sa carrière en Grand Tour. Van Emden (36 ans) étaient quant à lui 99eme à 2h08 du leader et Berhane (30 ans) 131eme à 2h40.Après 25 minutes de pause, l’étape a pu reprendre, avec un nouveau départ fictif, le temps de permettre aux ambulances et voitures médicales de rejoindre les 155 coureurs du peloton après avoir soigné les blessés.Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, Romain Bardet (DSM) gagne une place au classement général et se retrouve désormais neuvième, pour son tout premier Giro.Simon Yates (GBR/BikeExchange) à 1’33’’Damiano Caruso (ITA/Bahrain Victorious) à 1’51’’Aleksandr Vlasov (RUS/Astana-Premier Tech) à 1’57’’Hugh Carthy (GBR/EF Education-Nippo) à 2’11’’Giulio Ciccone (ITA/Trek-Segafredo) à 3’03’’Remco Evenepoel (BEL/Deceuninck-Quick Step) à 3’52’’Daniel Felipe Martinez (COL/Ineos Grenadiers) à 3’54’’Tobias Foss (NOR/Jumbo-Visma) à 5'37"...