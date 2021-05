En quête d'une victoire d'étape sur l'un des trois Grands Tours depuis ses débuts, Giacomo Nizzolo (Qhubeka ASSOS) a dû attendre d'avoir 32 ans, mais il la tient enfin. Le coureur italien qui compte 27 succès dans sa carrière mais n'avait encore jamais eu le plaisir de lever les bras sur le Tour de France, la Vuelta comme le Giro, a mis fin à dix ans de patience ce vendredi dans les rues de Vérone en remportant la 13eme étape de ce Tour d'Italie 2021, entre Ravenne et Vérone (198 km), de surcroît sur ses terres. Comme il fallait s'y attendre au regard du profil tracé par les organisateurs, cette étape s'est décidée à l'issue d'un sprint massif. Et à ce jeu, Nizzolo s'est montré le plus rapide. Déjà vainqueur cette saison de la Clasica de Almeria mais surtout passé tout près de la victoire sur Gand-Wevelgem (2eme) et la Classic Bruges-La Panne (4eme), le champion d'Europe et d'Italie sur route en titre a coiffé au poteau un autre Italien Edoardo Affini (Jumbo-Visma), qui avait tenté de surprendre tout le monde en sortant à la flamme rouge et auquel il n'a manqué que quelques mètres pour réussir son coup.

Nizzolo l'avait écrit sur son casque !

Sur l'étape du jour, Nizzolo avait un casque particulier. Il a fait imprimer par dessus ses couleurs de champion national... une attestation de sortie ! Le coureur de la Qhubeka le portera sur toute la durée du #Giro, avec un objectif clairement écrit de victoire d'étape. https://t.co/KCLBMz5YgH pic.twitter.com/xRgMgePAb3

— Le Gruppetto (@LeGruppetto) May 9, 2021







Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), autre grand spécialiste, complète le podium du jour après ce quatrième sprint massif depuis le départ de ce Giro, un sprint aux allure de poursuite pour le héros du jour, venu passer son compatriote sur le fil. Un jour de gloire pour celui qui avait terminé l'épreuve deux années de suite (en 2015 et 2016) avec le maillot cyclamen de meilleur sprinteur sur les épaules. Cette année, pour sa huitième participation au Giro, Nizzolo porte depuis le départ un casque aux couleurs de l'Italie sur lequel il a fait imprimer... une attestation de sortie à son nom. Sur le document, l'ancien coureur de l'équipe Trek-Segafredo avait écrit qu'il visait une victoire d'étape. Mission accomplie. Egan Bernal (Ineos Grenadiers), confortablement installé au coeur du peloton, conserve le maillot de leader.







CYCLISME / GIRO 2021

13eme étape - Ravenne - Vérone (198 km) - Vendredi 21 mai 2021

1- Giacomo Nizzolo (ITA/Qhubeka ASSOS), en 4h42'19”

2- Edoardo Affini (ITA/Jumbo-Visma), mt

3- Peter Sagan (SLQ/Bora-Hansgrohe), mt

4- Davide Cimolai (ITA/Israel Start-Up Nation), mt

5- Fernando Gaviria (COL/UAE Team-Emirates), mt

6- Stefano Oldani (ITA/Lotto-Soudal), mt

7- Andrea Pasqualon (ITA/Intermarché-Wanty-Gobert), mt

8- Max Kanter (ALL/Team DSM), mt

9- Elia Viviani (ITA/Cofidis), mt

10- Dylan Groenewegen (PBS/Jumbo-Visma), mt

...

22- Romain Bardet (FRA/Team DSM), mt



Classement général après 13 étapes (sur 21)

1- Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) en 53h11'42”

2- Aleksandr Vlasov (RUS/Astana-Premier Tech) à 45’’

3- Damiano Caruso (ITA/Bahrain-Victorious) à 1’12’’

4- Hugh Carthy (GBR/EF Education-Nippo) à 1’17’’

5- Simon Yates (GBR/BikeExchange) à 1’22’’

6- Emanuel Buchmann (ALL/Bora-Hansgrohe) à 1’50’’

7- Remco Evenepoel (BEL/Deceuninck-Quick Step) à 2’22’’

8- Giulio Ciccone (ITA/Trek-Segafredo) à 2’24’’

9- Tobias Foss (NOR/Jumbo-Visma) à 2’49’’

10- Daniel Felipe Martinez (COL/Ineos Grenadiers) à 3’15’’

11- Romain Bardet (FRA/DSM) à 3’29’’

...