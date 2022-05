Tour d'Italie : Bardet ne cache pas ses ambitions

J-2 avant le coup d'envoi de l'édition 2022 du Tour d'Italie de cyclisme, qui s'élance donc pas plus tard que ce vendredi. En attendant, certains des coureurs qui y prendront part en passent par les traditionnelles conférence de presse d'avant-course. Ce fut notamment le cas du Français Romain Bardet, aujourd'hui âgé de 31 ans et pensionnaire de la formation DSM.

"Avec l'équipe on vient pour le classement général"

Dans des propos rapportés par le site internet spécialisé Cyclism'actu, le Tricolore, déjà au départ l'an passé, n'a pas caché ses ambitions : "Déjà il va y avoir trois premières étapes, sur des routes que l'on ne connaît pas, dont les deux premières qui vont être très importantes, mais tout est en place, on a hâte de débuter. Avec l'équipe on vient pour le classement général, on ne vise pas une place, on va juste essayer de faire la meilleure course possible. J'ai l'expérience des Grands Tours, on a une équipe très forte ici, avec des jeunes qui ont aussi un très haut niveau. Pour qu'une équipe marche bien il faut que tout le monde soit impliqué donc je ferai tout ce qu'il faut pour qu'on soit fort en équipe, grâce à mon expérience. Avec mon profil, le Giro reste la course qui correspond le plus à mes qualités intrinsèques. On sait que le Tour de France est assez cadenassé, c'est pas forcément facile de s'illustrer, je pense que le Giro offre plus d'opportunités pour les attaquants, avec une course plus débridée. On va rapidement être dans le vif du sujet, même si je pense que le classement sur l'Etna (ndlr : lors de l'étape 4) ne sera pas forcément très représentatif de ce qu'il pourrait être trois semaines plus tard." En ce début d'année 2022, Romain Bardet reste ainsi notamment sur une victoire finale à l'issue du Tour des Alpes. De quoi lui permettre d'arriver pour cette 105eme édition du Giro certainement avec le plein de confiance.