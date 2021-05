Tour d'Italie : Bardet « dans l'inconnu » sur le Giro

« Je me balance un peu dans l'inconnu »

Ce samedi, Romain Bardet va découvrir le Giro à 30 ans. Avec déjà huit participation au Tour de France et une à la Vuelta, le coureur de l'équipe DSM espère désormais briller en Italie. « Les écarts sont moins rédhibitoires ici que sur le Tour, souvent, on voit des remontées spectaculaires ou aussi des mecs qui s'écroulent totalement. Sur le Tour, parfois ça se résume à une course de côte, c'est vachement cadenassé. Là, on sait qu'il y a d'autres éléments qui entrent en compte.J'aurais aimé être sur le Giro avant dans ma carrière mais, maintenant, je pense que l'essentiel ici c'est d'avoir l'envie et de bonnes jambes, le reste suivra.», a notamment expliqué le Français, lors d'une interview à L'Equipe.Bien sûr, je connais un peu le coin, j'ai été quelques fois dans les Dolomites, mais je ne connais pas aussi bien que les Alpes ou les Pyrénées, c'est évident. Quand on arrive dans une nouvelle équipe, il y a beaucoup de choses à assimiler, donc on a préféré se concentrer là-dessus, on a beaucoup travaillé à l'entraînement. Je ne pense pas que ce soit pénalisant et j'espère que la dureté de la course et son imprévisibilité me conviendront, a également confié Bardet. Avant la troisième semaine, il faudra passer par les chemins de pierre en Toscane (11eme étape), qui auront un peu le même rôle que les pavés sur le Tour, peut-être avec une dimension physique supérieure. Sur les pavés, notamment quand tu n'as pas tous les spécialistes de Roubaix, si tu n'as pas de problème, tu ne vas pas te faire sortir de la roue.Ce sera encore plus difficile et décisif, plus révélateur de l'état de forme de chacun. »