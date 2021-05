Tour d'Italie - Alpecin-Fenix : Merlier rentre chez lui

Ils ne sont plus que 171 coureurs en lice sur ce Giro 2021 ! Tim Merlier, le sprinteur de l’équipe Alpecin-Fenix, ne sera en effet pas au départ ce mercredi pour la 11eme étape. Le sprinteur belge de 28 ans est malade et est rentré chez lui. « Le vainqueur de la 2eme étape à Novara ressent des maux d’estomac et de la fatigue depuis quelques jours. Hier (lundi), il a été décidé de le laisser rentrer à la maison, après consultation du staff médical et de la direction de l’équipe », précise l’équipe Alpecin-Fenix dans un communiqué. Pour son tout premier Grand Tour, l’un des coureurs révélation de la saison (4 victoires) a remporté une étape et porté le maillot du classement par points pendant cinq jours. Une réussite, donc.

Merlier : "La première fois de ma carrière que je courais dix jours d’affilée"

« C’est dommage de devoir quitter le Giro. Mais je pense que c’est le meilleur choix, reconnait-il. C’était la première fois de ma carrière que je courais dix jours d’affilée, et ces derniers jours ont laissé des traces. Avec cette condition physique, je ne me sens pas capable de gagner au sprint et je ne veux pas compromettre le reste de ma saison. Je suis fier et honoré d’avoir pu faire mes débuts en Grand Tour ici. Le Giro a été une aventure inoubliable pour moi et pour Alpecin-Fenix. On est venu ici dans le but de gagner une étape. Je suis d’autant plus heureux que nous avons réussi à atteindre cet objectif et que nous avons continué à nous battre pour la victoire après. C’était un grand honneur et une grande motivation d’avoir revêtu l’iconique maillot cyclamen pendant cinq jours. Je supporterai les gars depuis chez moi pendant les onze prochains jours. » Tim Merlier, qu'on devrait voir sur le prochain Tour de France, occupait la 162eme place du classement général, à 1h47 d’Egan Bernal et surtout la 4eme place du classement par points, à 25 points de Peter Sagan. Alpecin-Fenix va donc devoir trouver un autre leader. Cela devrait être le Belge Louis Vervaeke, actuellement 14eme du classement général à 1’21 de Bernal.