Tour d'Italie 2022 : Un contre-la-montre à Budapest comme 2eme étape

Van der Poel prêt à défendre son maillot rose ?

Après l’explication directe en côte, les prétendants au maillot rose vont être face à eux-mêmes. En effet, la 2eme étape du Giro 2022 propose aux concurrents un contre-la-montre qui, s’il n’est pas insurmontable, va établir une première hiérarchie nette à l’occasion de cette 105eme édition du Tour d’Italie. Après avoir accueilli le départ de la 1ere étape ce vendredi, la capitale de la Hongrie sera la scène d’une explication entre spécialiste de l’effort solitaire. Un parcours urbain long de 9,2 kilomètres qui peut se diviser en deux portions. Tout d’abord, les 7900 premiers mètres sont essentiellement plats et vont permettre aux plus puissants de faire la différence. Toutefois, les 1300 derniers mètres seront une toute autre histoire. C’est, en effet, une montée avec une pente moyenne de 4,9% qui sera sous les roues des coureurs. Un terrain qui pourrait être propice aux différences chronométriques.Alors que le champion du monde de la spécialité Filippo Ganna n’est pas présent sur ce Giro, il y aura tout de même des candidats de grande valeur pour la victoire d’étape. Ancien porteur du maillot arc-en-ciel, Tom Dumoulin aura une carte à jouer tout comme des profils tels Tobias Ludvigsson, Edoardo Affini ou encore Alex Dowsett. Toutefois, Mathieu van der Poel aura également son mot à dire. Si Harm Vanhoucke ouvrira les hostilités à 14h00, le leader de l’équipe Alpecin-Fenix sera le dernier à descendre de la rampe de lancement à 16h55. Le fait de porter le maillot rose pourrait galvaniser le petit-fils de Raymond Poulidor et lui permettre de réaliser une performance inattendue, à même de lui permettre de le défendre. L’effort sera court mais il promet tout de même d’être intense.