CYCLISME / GIRO 2022

Ineos Grenadiers (GBR)

Pavel Sivakov (FRA)

AG2R-Citroën (FRA)

Lilian Calmejane (FRA)

Mikaël Cherel (FRA)

Nans Peters (FRA)

Nicolas Prodhomme (FRA)

Alpecin-Fenix (BEL)

26. Jakub Mareczko (ITA)

Astana Qazaqstan (KAZ)

36. Miguel Angel Lopez (COL)

Bahrain Victorious (BHR)

48. Jan Tratnik (SLO)

Bardiani-CSF-Faizanè (ITA)

53. Filippo Fiorelli (ITA)

58. Samuele Zoccarato (ITA)

Bora-Hansgrohe (ALL)

Cofidis (FRA)

Guillaume Martin (FRA)

Anthony Perez (FRA)

Pierre-Luc Périchon (FRA)

Rémy Rochas (FRA)

Drone Hopper-Androni Giocattoli (ITA)

EF Education-EasyPost (USA)

94. Simon Carr (GBR)

96. Owain Doull (GBR)

Eolo-Kometa (ITA)

Groupama-FDJ (FRA)

Arnaud Démare (FRA)

Clément Davy (FRA)

Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux (BEL)

121. Biniam Girmay (ERY)

Israel-Premier Tech (ISR)

Jumbo-Visma (PBS)

Lotto-Soudal (BEL)

151. Caleb Ewan (AUS),

157. Rüdiger Selig (ALL)

Movistar (ESP)

167. Sergio Samitier (ESP)

Quick-Step Alpha Vinyl (BEL)

174. Michael Morkov (DAN)

BikeExchange-Jayco (AUS)

DSM (PBS)

191.

Romain Bardet (FRA) , abandon 13eme étape

Romain Combaud (FRA)

Trek-Segafredo (USA)

UAE Team Emirates (UAE)

Du 6 au 29 mai 20221. Richard Carapaz (EQU)2. Jonathan Castroviejo (ESP)3. Jhonatan Narvaez (EQU)4. Richie Porte (AUS)5. Salvatore Puccio (ITA)6.7. Ben Swift (GBR)8. Ben Tulett (GBR)11. Andrea Vendrame (ITA)12.13.14. Felix Gall (AUT)15. Jaakko Hänninen (FIN)16. Lawrence Naesen (BEL)17.18.21. Mathieu van der Poel (PBS)22. Tobias Bayer (AUT)23. Dries De Bondt (BEL)24. Alexander Krieger (ALL)25. Senne Leysen (BEL), abandon 4eme étape27. Stefano Oldani (ITA)28. Oscar Riesebeek (PBS)31. Vincenzo Nibali (ITA)32. Valerio Conti (ITA)33. David De La Cruz (ESP)34. Joe Dombrowski (USA)35. Fabio Felline (ITA), abandon 4eme étape37. Vadim Pronskiy (KAZ)38. Harold Tejada (COL)41. Mikel Landa (ESP)42. Phil Bauhaus (ALL)43. Pello Bilbao (ESP)44. Santiago Buitrago (COL)45. Domen Novak (SLO)46. Wout Poels (PBS)47. Jasha Sütterlin (ALL), abandon 3eme étape51. Filippo Zana (ITA)52. Luca Covili (ITA), abandon 5eme étape54. Davide Gabburo (ITA)55. Sacha Modolo (ITA)56. Luca Rastelli (ITA)57. Alessandro Tonelli (ITA), abandon 7eme étape61. Wilco Kelderman (PBS)62. Giovanni Aleotti (ITA)63. Cesare Benedetti (POL)64. Emanuel Buchmann (ALL)65. Patrick Gamper (AUT)66. Jai Hindley (AUS)67. Lennard Kämna (ALL)68. Ben Zwiehoff (ALL)71.72. Davide Cimolai (ITA)73. Simone Consonni (ITA)74. Wesley Kreder (PBS)75.76.77.78. Davide Villella (ITA)81. Natnael Tesfatsion (ERY)82. Mattia Bais (ITA)83. Jefferson Cepeda (EQU)84. Andrii Ponomar (UKR)85. Simone Ravanelli (ITA)86. Eduardo Sepulveda (ARG)87. Filippo Tagliani (ITA)88. Edoardo Zardini (ITA)91. Hugh Carthy (GBR)92. Jonathan Caicedo (EQU)93. Diego Camargo (COL), non-partant 8eme étape95. Magnus Cort Nielsen (DAN), abandon 7eme étape97. Merhawi Kudus (ERY)98. Julius van den Berg (PBS)101. Lorenzo Fortunato (ITA)102. Vincenzo Albanese (ITA)103. Davide Bais (ITA)104. Erik Fetter (HUN)105. Francesco Gavazzi (ITA)106. Mirco Maestri (ITA)107. Samuele Rivi (ITA)109. Diego Rosa (ITA)111.112.113. Jacopo Guarnieri (ITA)114. Ignatas Konovalovas (LIT)115. Tobias Ludvigsson (SUE)116. Miles Scotson (AUS)117. Ramon Sinkeldam (PBS)118. Attila Valter (HUN)non partant 11eme étape122. Aimé De Gendt (BEL)123. Jan Hirt (RTC)124. Barnabas Peak (HUN)125. Domenico Pozzovivo (ITA)126. Lorenzo Rota (ITA)127. Rein Taaramäe (EST)128. Loic Vliegen (BEL)131. Giacomo Nizzolo (ITA)132. Jenthe Biermans (BEL)133. Matthias Brändle (AUT)134. Alexander Cataford (CAN)135. Alessandro De Marchi (ITA)136. Alex Dowsett (GBR)137. Reto Hollenstein (SUI)138. Rick Zabel (ALL)141. Tom Dumoulin (PBS)142. Eduardo Affini (ITA)143. Koen Bouwman (PBS)144. Pascal Eenkhoorn (PBS)145. Tobias Foss (NOR)146. Gijs Leemreize (PBS)147. Sam Oomen (PBS)148. Jos Van Emden (PBS)non partant 12eme étape152. Thomas De Gendt (BEL)153. Matthew Holmes (GBR)154. Roger Kluge (ALL)155. Sylvain Moniquet (BEL)156. Michael Schwarzmann (ALL), abandon 9eme étape158. Harm Vanhoucke (BEL)161. Alejandro Valverde (ESP)162. Jorge Arcas (ESP)163. Will Barta (USA)164. Oier Lazkano (ESP)165. Antonio Pedrero (ESP)166. José Joaquin Rojas (ESP), abandon 7eme étape168. Ivan Ramiro Sosa (COL)171. Mark Cavendish (GBR)172. Davide Ballerini (ITA)173. James Knox (GBR), non partant 7eme étape175. Mauro Schmid (SUI)176. Pieter Serry (BEL)177. Bert Van Lerberghe (BEL)178. Mauri Vansevenant (BEL)181. Simon Yates (GBR)182. Lawson Craddock (USA)183. Lucas Hamilton (AUS)184. Michael Hepburn (AUS)185. Damien Howson (AUS)186. Christopher Juul Jensen (DAN)187. Callum Scotson (AUS)188. Matteo Sobrero (ITA)192. Thymen Arensman (PBS)193. Cees Bol (PBS)194.195. Alberto Dainese (ITA)196. Nico Denz (ALL)197. Chris Hamilton (AUS)198. Martijn Tusveld (PBS)201. Giulio Ciccone (ITA)202. Dario Cataldo (ITA)203. Mattias Jensen (DAN)204. Juan Pedro Lopez (ESP)205. Bauke Mollema (PBS)206. Jacopo Mosca (ITA)207. Edward Theuns (BEL)208. Otto Vergaerde (BEL)211. João Almeida (POR)212. Rui Oliveira (POR)213. Rui Costa (POR)214. Alessandro Covi (ITA)215. Davide Formolo (ITA)216. Fernando Gaviria (COL)217. Maximiliano Richeze (ARG)218. Diego Ulissi (ITA)