Tour d'Italie 2022 (E9) : Le Blockhaus sourit à Hindley devant Bardet et Carapaz

May 15, 2022 17:20 Alors qu'un groupe de six coureurs s'est détaché dans les pentes du Blockhaus, Jai Hindley s'impose au sprint face à Romain Bardet et Richard Carapaz. Juan Pedro Lopez, distancé, conserve le maillot rose.