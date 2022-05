Tour d'Italie 2022 (E3) : Le premier sprint pour Cavendish, Démare deuxième

🚴‍♂️ After 50 metres three riders place an attack and the peloton immediately lets them go.

🚴‍♂️ Dopo 50 metri tre corridori partono all'attacco e il gruppo li lascia andare.



🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️ Samuele Rivi, Filippo Tagliani, @mattia_bais



Live: https://t.co/DnccY4nFLD#Giro pic.twitter.com/y4ycwPzH4V



— Giro d'Italia (@giroditalia) May 8, 2022

Une échappée vaine, sans surprise

Cavendish intouchable dans la dernière ligne droite

CYCLISME / GIRO 2022

3eme étape - Kaposvar-Balatonfüred (201km) - Dimanche 8 mai 2022

Classement général après 3 étapes (sur 21)

La renaissance de Mark Cavendish se poursuit. Après avoir remporté quatre étapes sur le dernier Tour de France, le sprinteur de l’Ile de Man a mis fin à neuf ans de disette sur le Giro, épreuve à laquelle il n’avait plus pris part depuis 2013. Avec un parcours long de 201 kilomètres essentiellement plat entre Kaposvar et Balatonfüred, le scenario du début de course était entendu. A peine le drapeau abaissé par Mauro Vegni qu’un trio de coureurs italiens est passé à l’attaque. Déjà bien en vue ce vendredi lors de la 1ere étape, Mattia Bais et Filippo Tagliani sont une nouvelle fois partis en échappée. Mais, cette fois, le duo de l’équipe Drone Hopper-Androni Giocattoli a eu du renfort. En effet, l’équipe Eolo-Kometa s’est mobilisée et a envoyé Samuele Rivi à l’avant. Le peloton n’a pas réagi et ce trio transalpin a très vite pris un peu plus de six minutes d’avance. Un écart tel que l’équipe Alpecin-Fenix n’a eu d’autre solution que de réagir pour contrôler les fuyards. Aussi vite qu’il est monté, l’écart entre les deux groupes a fondu pour repasser sous les trois minutes à 160 kilomètres de l’arrivée.Si Filippo Tagliani a pris le maximum de points au sprint intermédiaire de Nagykanisza, Fernando Gaviria a pris l’ascendant sur Arnaud Démare dans le peloton. Les équipes Groupama-FDJ et Lotto-Soudal ont alors apporté leur soutien aux coéquipiers de Mathieu van der Poel pour permettre au peloton de réduire toujours plus le retard sur l’échappée. A l’entame des 80 derniers kilomètres, c’est Quick-Step Alpha Vinyl qui a envoyé Pieter Serry pour apporter son écot à l’effort de groupe. En verve, Filippo Tagliani a pris les bonifications à Badacsony mais n’a pas pu suivre quand l’échappée a perdu son unité. Le peloton revenu sous la minute à 50 kilomètres du but, Samuele Rivi a placé un démarrage auquel seul Mattia Bais a répondu. Un effort qui a permis à ce duo de reprendre un peu d’air par rapport au peloton mais cela s’est logiquement avéré vain. Avec 28 kilomètres encore à parcourir, le peloton a absorbé sans autre forme de procès ce qu’il restait de l’échappée qui a animé cette 3eme étape parcourue à allure modérée. Le peloton a alors changé de morphologie.Les coureurs de la formation Ineos Grenadiers sont remontés vers les premières places avec la volonté de limiter les risques de chute pour ses leaders. Placée à l’entame des quinze derniers kilomètres, la seule difficulté du jour a vu Pascal Eenkhoorn lancer de loin le sprint et devancer Rick Zabel, porteur du maillot bleu de meilleur grimpeur après avoir réussi son coup ce samedi lors du contre-la-montre. Le coureur de l’équipe Jumbo-Visma a prolongé son effort pour prendre une dizaine de secondes d’avance sur le peloton, qui ne s’est pas affolé, mais a été repris à six kilomètres de la ligne d’arrivée. Les trains de sprinteurs ont alors commencé à se mettre en place, dont Mathieu van der Poel pour lancer son sprinteur Jakub Mareczko. Toutefois, c’est Mark Cavendish qui a lancé le sprint et a su tenir jusqu’à la ligne d’arrivée. Arnaud Démare a tout donné mais échoue à un peu moins d’une longueur du « Man of Man » alors que Fernando Gaviria complète le podium. Une étape qui n’a pas fait bouger le classement général avec Mathieu van der Poel qui conserve le maillot rose alors que le Giro va faire une pause ce lundi afin de quitter la Hongrie pour rallier la Sicile.Arnaud Démare (FRA/Groupama-FDJ) mtFernando Gaviria (COL/UAE Team Emirates) mtBiniam Girmay (ERY/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) mtJakub Mareczko (ITA/Alpecin-Fenix) mtEdward Theuns (BEL/Trek-Segafredo) mtSimone Consonni (ITA/Cofidis) mtCaleb Ewan (AUS/Lotto-Soudal) mtAlberto Dainese (ITA/DSM) mtPhil Bauhaus (ALL/Bahrain Victorious) mtSimon Yates (GBR/BikeExchange-Jayco) à 11’’Tom Dumoulin (PBS/Jumbo-Visma) à 16’’Matteo Sobrero (ITA/BikeExchange-Jayco) à 24’’Wilco Kelderman (PBS/Bora-Hansgrohe) à 24’’Ben Tulett (GBR/Ineos Grenadiers) à 24’’Tobias Foss (NOR/Jumbo-Visma) à 28’’Bauke Mollema (PBS/Trek-Segafredo) à 28’’Pello Bilbao (ESP/Bahrain Victorious) à 29’’Mauro Schmid (SUI/Quick-Step Alpha Vinyl) à 29’’Romain Bardet (FRA/DSM) à 35’’