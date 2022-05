Tour d'Italie 2022 (E2) : Le chrono pour S.Yates, van der Poel toujours en rose

Dumoulin a frappé fort

S.Yates encore plus, van der Poel a tenu bon

CYCLISME / GIRO 2022

2eme étape - Budapest-Budapest (9,2km CLM individuel) - Samedi 7 mai 2022

Classement général après 2 étapes (sur 21)

Simon Yates a créé la surprise à Budapest. Alors que les principaux spécialistes du contre-la-montre étaient attendus sur le parcours de 9,2 kilomètres tracé au cœur de la capitale hongroise, c’est le leader de l’équipe BikeExchange-Jayco qui a signé le meilleur temps pour aller chercher une cinquième victoire d’étape sur les routes du Giro. Si Harm Vanhoucke, retardé par une chute ce vendredi, a ouvert les hostilités, la première véritable référence a été établie par Alex Dowsett. Le Britannique a alors vu des coureurs tels Alessandro de Marchi et Thomas De Gendt, connus pour leurs qualités de rouleur, se casser les dents sur son temps. Vainqueur du dernier contre-la-montre du Tour d’Italie 2017, Jos van Emden s’est rappelé aux bons souvenirs de la caravane du Giro en retranchant quatre secondes au temps d’Alex Dowsett. Toutefois, le Néerlandais n’a pas occupé très longtemps le fauteuil de leader puisque son coéquipier chez Jumbo-Visma Edoardo Affini a fait mieux de neuf secondes.L’Italien a alors tenu les rênes du classement de l’étape pour une petite demi-heure, le temps pour Lennard Kämna de créer une petite surprise. A l’attaque ce vendredi dans la montée vers Visegrad, l’Allemand de la formation Bora-Hansgrohe a mis à profit ses qualités de grimpeur dans le final pour améliorer la marque d’Edoardo Affini de trois secondes puis a vu Thymen Arensman manquer de le dépasser pour quatre petits dixièmes de seconde. Champion d’Italie du contre-la-montre, Matteo Sobrero n’a pas fait mentir son statut en signant un nouveau meilleur temps, retranchant encore quatre secondes à la référence alors détenue par Lennard Kämna. C’est alors que l’explication entre cadors du contre-la-montre a pu démarrer et c’est le champion des Pays-Bas qui a donné le tempo. Bien renseigné par Edoardo Affini et Jos van Emden, Tom Dumoulin a démarré fort et produit un effort encore plus intense pour être le premier à descendre sous les douze minutes sur ce parcours.Toutefois, dans la foulée, Simon Yates a fait perdre le sourire à celui qui avait mis sa carrière entre parenthèses l’an passé. Coupant la ligne d’arrivée en 11’50’’, le leader de l’équipe BikeExchange-Jayco a fait la différence dans les 1500 derniers mètres pour reléguer Tom Dumoulin à cinq secondes. Romain Bardet, de son côté, a été tout sauf ridicule et signe le 17eme temps à 24 secondes de Simon Yates afin de rester placé au classement général. Le premier Français de ce contre-la-montre est Pavel Sivakov, 15eme. Le coureur de l’équipe Ineos Grenadiers a fait mieux que son leader Richard Carapaz. L’Equatorien a coincé dans la montée finale et concède 28 secondes à l’Australien. Dès lors, seul Mathieu van der Poel avait les armes pour déloger Simon Yates. Passé dans la même seconde que l’Australien et Tom Dumoulin à l’intermédiaire placé au pied de la bosse, le porteur du maillot rose a tout donné mais s’incline sur la ligne d’arrivée pour trois secondes. Consolation, le petit-fils de Raymond Poulidor conserve le maillot rose de leader du Giro avec onze secondes d’avance sur Simon Yates et seize sur Tom Dumoulin.Mathieu van der Poel (PBS/Alpecin-Fenix) à 3’’Tom Dumoulin (PBS/Jumbo-Visma) à 5’’Matteo Sobrero (ITA/BikeExchange-Jayco) à 13’’Ben Tulett (GBR/Ineos Grenadiers) à 13’’Tobias Foss (NOR/Jumbo-Visma) à 17’’Wilco Kelderman (PBS/Bora-Hansgrohe) à 17’’Lennard Kämna (ALL/Bora-Hansgrohe) à 17’’Mauro Schmid (SUI/Quick-Step Alpha Vinyl) à 18’’Thymen Arensman (PBS/DSM) à 18’’Pavel Sivakov (FRA/Ineos Grenadiers) à 22’’Simon Yates (GBR/BikeExchange-Jayco) à 11’’Tom Dumoulin (PBS/Jumbo-Visma) à 16’’Matteo Sobrero (ITA/BikeExchange-Jayco) à 24’’Wilco Kelderman (PBS/Bora-Hansgrohe) à 24’’Ben Tulett (GBR/Ineos Grenadiers) à 24’’Tobias Foss (NOR/Jumbo-Visma) à 28’’Bauke Mollema (PBS/Trek-Segafredo) à 28’’Pello Bilbao (ESP/Bahrain Victorious) à 29’’Mauro Schmid (SUI/Quick-Step Alpha Vinyl) à 29’’Romain Bardet (FRA/DSM) à 25’’