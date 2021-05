TOUR D'ITALIE 2021

Ineos Grenadiers (USA)

8- Pavel Sivakov (RUS)

AG2R-Citroën (FRA)

11- Tony Gallopin (FRA)

12- François Bidard (FRA) , non-partant, 6eme étape

13- Geoffrey Bouchard (FRA)

14-Clément Champoussin (FRA) , abandon, 9eme étape

15- Alexis Gougeard (FRA)

Alpecin-Fenix (BEL)

21- Tim Merlier (BEL)

Androni Giocattoli-Sidermec (ITA)

31- Jefferson Cepeda (EQU)

Astana-Premier Tech (KAZ)

43- Fabio Felline (ITA)

Bahrain-Victorious (BAH)

51- Mikel Landa (ESP)

55- Gino Mäder (SUI)

56- Matej Mohoric (SLO)

Bardiani-CSF-Faizanè (ITA)

Bora-Hansgrohe (ALL)

75- Emanuel Buchmann (ALL)

Cofidis (FRA)



82- Natnael Berhane (ERY)

84- Nicolas Edet (FRA) , abandon 14eme étape

85- Victor Lafay (FRA) , non-partant, 19eme étape

86- Rémy Rochas (FRA) , abandon, 17eme étape

Deceuninck-Quick Step (BEL)

91- Remco Evenepoel (BEL)

93- Rémi Cavagna (FRA)

97- Fausto Masnada (ITA)

EF Education-Nippo (USA)

102- Jonathan Caicedo (EQU)

104- Ruben Guerreiro (POR)

Eolo-Kometa (ITA)

111- Manuel Belletti (ITA)

Groupama-FDJ (FRA)

121- Rudy Molard (FRA)

124- Simon Guglielmi (FRA)

125- Sébastien Reichenbach (SUI)

126- Romain Seigle (FRA)

Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux (BEL)

Israel Start-Up Nation (ISR)

145- Alessandro De Marchi (ITA)

146- Alex Dowsett (GBR)

147- Krists Neilands (LET)

Jumbo-Visma (PBS)

154- David Dekker (PBS)

156- Dylan Groenewegen (PBS)

158- Jos van Emden (PBS)

Lotto-Soudal (BEL)

161- Caleb Ewan (AUS)

162- Jasper De Buyst (BEL)

163- Thomas De Gendt (BEL)

164- Kobe Goossens (BEL)

165- Roger Kluge (ALL)

166- Tomasz Marczynski (POL)

Movistar (ESP)

171- Marc Soler (ESP)

BikeExchange (AUS)

187- Nick Schultz (AUS)

DSM (ALL)

191- Jai Hindley (AUS)

193- Romain Bardet (FRA)

Qhubeka-Assos (AFS)

201- Giacomo Nizzolo (ITA)

202- Victor Campenaerts (BEL)

205- Domenico Pozzovivo (ITA)

Trek-Segafredo (USA)

213- Giulio Ciccone (ITA),

UAE Team Emirates (EAU)

224- Joseph Dombrowski (USA)

1- Egan Bernal (COL)2- Jonathan Castroviejo (ESP)3- Filippo Ganna (ITA)4- Daniel Martínez (COL)5- Gianni Moscon (ITA)6- Jhonatan Narváez (EQU)7- Salvatore Puccio (ITA), non-partant, 6eme étape16- Lawrence Naesen (BEL)17- Andrea Vendrame (ITA)18- Larry Warbasse (USA), non-partant, 11eme étape22- Dries De Bondt (BEL)23- Jimmy Janssens (BEL)24- Alexander Krieger (ALL)25- Senne Leysen (BEL)26- Oscar Riesebeek (PBS)27- Gianni Vermeersch (BEL)28- Louis Vervaeke (BEL), non-partant, 19eme étape32- Simon Pellaud (SUI)33- Andrii Ponomar (UKR)34- Simone Ravanelli (ITA)35- Eduardo Sepulveda (ARG)36- Filippo Tagliani (ITA)37- Natnael Tesfatsion (ERY)38- Nicola Venchiarutti (ITA)41- Aleksandr Vlasov (RUS)42- Samuele Battistella (ITA), non-partant, 20eme étape44- Gorka Izagirre (ESP)45- Vadim Pronskiy (KAZ)46- Luis Leon Sanchez (ESP)47- Matteo Sobrero (ITA)48- Harold Tejada (COL), abandon, 5eme étape52- Yukiya Arashiro (JAP)53- Pello Bilbao (ESP)54- Damiano Caruso (ITA), abandon, 12eme étape, abandon, 9eme étape57- Jan Tratnik (SLO)58- Rafael Valls (ESP)61- Giovanni Visconti (ITA)62- Enrico Battaglin (ITA)63- Giovanni Carboni (ITA)64- Filippo Fiorelli (ITA)65- Davide Gabburo (ITA)66- Umberto Marengo (ITA)67- Alessandro Tonelli (ITA)68- Samuele Zoccarato (ITA)71- Peter Sagan (SLQ)72- Giovanni Aleotti (ITA)73- Cesare Benedetti (ITA)74- Maciej Bodnar (POL), abandon 15eme étape76- Matteo Fabbro (ITA)77- Felix Grossschartner (AUT)78- Daniel Oss (ITA)81- Elia Viviani (ITA), abandon 15eme étape83- Simone Consonni (ITA)87- Fabio Sabatini (ITA)88- Attilio Viviani (ITA), non-partant, 18eme étape92- João Almeida (POR)94- Mikkel Honoré (DAN)95- Iljo Keisse (BEL)96- James Knox (GBR), abandon, 12eme étape98- Pieter Serry (BEL)101- Hugh Carthy (GBR), abandon, 11eme étape103- Simon Carr (GBR), abandon, 15eme étape105- Jens Keukeleire (BEL)106- Julius van den Berg (PBS)107- Alberto Bettiol (ITA)109- Tejay Van Garderen (USA), abandon, 6eme étape112- Vincenzo Albanese (ITA)113- Mark Christian (GBR)114- Marton Dina (HON)115- Lorenzo Fortunato (ITA)116- Francesco Gavazzi (ITA)117- Edward Ravasi (ITA)118- Samuele Rivi (ITA)121- Matteo Badilatti (SUI)123- Antoine Duchesne (CAN), abandon 16eme étape127- Attila Valter (HON)128- Lars van der Berg (PBS)131- Jan Hirt (RTC)132- Quinten Hermans (BEL)133- Wesley Kreder (PBS)134- Riccardo Minali (ITA)135- Andrea Pasqualon (ITA)136- Simone Petilli (ITA)137- Rein Taaramäe (EST)138- Taco van der Hoorn (PBS)141- Dan Martin (IRL)142- Patrick Bevin (NZL)143- Matthias Brändle (AUT)144- Davide Cimolai (ITA), abandon, 12eme étape, abandon, 12eme étape, non-partant, 2eme étape148- Guy Niv (ISR)151- George Bennett (NZL)152- Edoardo Affini (ITA)153- Koen Bouwman (PBS), non-partant 14eme étape155- Tobias Foss (NOR), non-partant 14eme étape157- Paul Martens (ALL), abandon 15eme étape, abandon, 8eme étape, abandon, 9eme étape, non-partant, 16eme étape, abandon, 12eme étape, abandon 14eme étape, non-partant, 9eme étape167- Stefano Oldani (ITA)168- Harm Vanhoucke (BEL), abandon, 12eme étape172- Dario Cataldo (ITA)173- Matteo Jorgenson (USA)174- Nelson Oliveira (POR)175- Antonio Pedrero (ESP)176- Einer Rubio (COL)177- Albert Torres (ESP)178- Davide Villella (ITA)181- Simon Yates (GBR)182- Michael Hepburn (AUS)183- Chris Juul-Jensen (DAN)184- Tanel Kangert (EST)185- Cameron Meyer (AUS)186- Mikel Nieve (ESP), non-partant, 18eme étape188- Callum Scotson (AUS), non-partant 14eme étape192- Nikias Arndt (ALL)194- Nico Denz (ALL)195- Chris Hamilton (AUS)196- Max Kanter (ALL)197- Nicholas Roche (IRL)198- Michael Storer (AUS), non-partant, 15eme étape, non-partant, 17eme étape203- Kilian Frankiny (SUI)204- Bert-Jan Lindeman (PBS), non-partant, 7eme étape206- Mauro Schmid (SUI)207- Max Walscheid (ALL)208- Lukasz Wisniowski (POL)211- Vincenzo Nibali (ITA)212- Gianluca Brambilla (ITA)non-partant, 18eme étape214- Koen de Kort (PBS)215- Amanuel Ghebreigzabhier (ERY)216- Bauke Mollema (PBS)217- Jacopo Mosca (ITA)218- Matteo Moschetti (ITA)221- Davide Formolo (ITA)222- Valerio Conti (ITA)223- Alessandro Covi (ITA), non-partant, 6eme étape225- Fernando Gaviria (COL)226- Juan Sebastian Molano (COL)227- Maximiliano Richeze (ARG)228- Diego Ulissi (ITA)